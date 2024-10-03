Marcela Ayres[ブラジリア ２日 ロイター] - ブラジル財務省高官は２日、ムーディーズが同国の信用格付けを引き上げたことに関して、リスクプレミアム低下につながり、非居住者からの資金流入を促すと指摘した。ムーディーズは１日、ブラジルの長期発行体とシニア無担保債の格付けを「Ｂａ２」から「Ｂａ１」に引き上げた。投資適格級の格付け回復まであと一歩となった。これを受け、ブラジルレアルは対米ドルで一時１％上昇し