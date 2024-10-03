橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「おむすびとギャル」（第4回）が3日に放送され、書道部の先輩・風見（松本怜生）が結（橋本）に“急接近”する様子が描かれると、ネット上には「小悪魔すぎんか？」「沼すぎて大好き」といった声が相次いだ。【写真】スズリンこと鈴音（岡本夏美）を見つける結（橋本環奈）明日の『おむすび』場面カット本作は、まだ身近で少し