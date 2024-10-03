【モデルプレス＝2024/10/03】お笑いコンビ・ダンビラムーチョの大原優一が2日、自身のX（旧Twitter）を更新。7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の投稿と酷似した内容に反響が寄せられている。【写真】人気芸人、BE:FIRST投稿のパロディが話題◆人気芸人、BE:FIRST・LEOのパロディ投稿に注目大原とBE:FIRSTのLEOはともに3日放送のTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に出演。2日15時45分、BE