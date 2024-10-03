キリンから、「麒麟特製 アップルサイダーサワー（期間限定）」が登場！すっきりみずみずしい甘みで、豊潤なりんごの香りが感じられる味わいになっています☆ キリン「麒麟特製 アップルサイダーサワー（期間限定）」   発売日：2024年11月5日（火）発売地域：全国容量・容器：350ml・缶、500ml・缶価格：オープン価格アルコール分：9％ キリンから、「麒麟特製 アップルサイダーサワー（期間限定）」が