イスラエルとヒズボラの戦闘が激化するレバノンから日本人らを退避させるために、自衛隊の輸送機が3日朝、出発しました。【映像】爆発するレバノン・ベイルート午前8時ごろ、鳥取県にある美保基地から航空自衛隊のC2輸送機2機が出発しました。自衛隊機の派遣は、9月27日に木原前防衛大臣が命じていて、レバノン在留の日本人の退避に備えて周辺国のヨルダンとギリシャで待機し、準備を進めます。外務省によりますと、レバノ