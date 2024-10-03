キャンドゥでお買い物していると、レトロ可愛いサンリオ柄のミニポーチを発見しました！大人でも使いやすいデザインで、お値段はなんと1つ100円。キャラクターグッズがプチプラで買える良い時代になりました♡見た目に惹かれて購入しましたが、かなり実用的なアイテムでしたよ♪早速ご紹介していきます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：（左）40116ミニポーチ（舟形）P／C文字（右）40122ミニポーチ（舟形）X