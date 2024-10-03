「グッド！いちおし」、3日のテーマは「6種類もある！？秋も旬のナス！」です。秋もおいしいナスを6種類も栽培している農家さんに、それぞれの魅力を教えてもらいました！＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2024年10月3日放送分より）