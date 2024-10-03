ビジュアル系ロックアイドルユニット、mistressの運営が3日までにX（旧ツイッター）を更新。デジタル配信した楽曲のジャケットデザインが別のアーティストのものと酷似していると指摘された件について声明を発表した。mistressは9月30日に“解散ライブ”を行い、現体制での活動を終了。最後の楽曲「StartingOver」をデジタル配信したが、複数の手が重なり合ったジャケットデザインが、人気ビジュアル系バンド、the GazettE（ガゼッ