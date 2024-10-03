今回ご紹介するセリアのグッズは、極小サイズでおもちゃのような文具！和紙を使用した日本製の商品で風合いや肌触りも楽しめて、シンプルながらもおしゃれなデザイン♪ちょっとしたお小遣いを渡すときや小物収納など幅広いシーンで活躍し、案外持っていると便利でかなり使えるアイテムだったので詳しく見ていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：ポチ袋 ミニ型 6P 風雅／ミニ型ポチ袋6P ほっこり和柄価