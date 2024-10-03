、「Qummy」2周年サイト（イメージ）キユーピーは、キユーピー公式食品ECサイト「Qummy（キユーミー）」の開始から2周年を記念して、モデルの亜希さん・料理家の長谷川あかりさんとコラボし、二人が選んだ「Qummy」の商品とメッセージカードを組み合わせたセットを10月2日から限定販売を開始した。今回のコラボは忙しい毎日で食卓の準備が億劫になってしまう時にも、亜希さん・長谷川さんのちょっとしたコツやアドバイスで“食卓に