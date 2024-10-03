「アボカドトーストwithヨーグルト＆エッグジャム」明治は、リトルリーグが展開するロンハーマン カフェとコラボレーションし、「明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン HOME MADE STORY」を使用したメニューを10月11日から11月30日の期間限定で展開する。朝食やデザートとして日々の生活に浸透しているプレーンヨーグルトは、そのまま食べたり、フルーツやジャム、ハチミツなどの甘味を付けて食べることが多いが、「明治ブルガ