今回は、ダイソーで気になったお菓子をご紹介。海外お菓子のようなおしゃれなパッケージと、あの銘菓「雷おこし」に似た見た目に惹かれて購入しました！甘さはしっかりありますが、麦の甘さや香りも感じる素朴なお味。個包装でコンパクトなので、片手でサッと食べられるのもポイントです！低カロリーで減量中にも◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：麦棒おこし 黒糖味、麦棒おこし ヨーグルト味価格：各￥108（税込）入数