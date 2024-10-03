Netflixシリーズ『京城クリーチャー』で日本人女性・前田由紀子役を演じたスヒョンが、大胆な衣装で映画祭の幕開けを彩った。【写真】NHK朝ドラ女優、“肌着見せ”の大胆ショットスヒョンは10月2日午後、釜山（プサン）・海雲台（ヘウンデ）区に位置する「映画の殿堂」で開催された「第28回釜山国際映画祭」（BIFF）開幕式でレッドカーペットに立った。映画『普通の家族』（原題）に出演しているスヒョンは、同作のホ・ジノ監督、