居住用の物件でも、投資用の物件でも、気になるのはその資産性。今後、価格の上昇が見込まれる都内の注目エリアについて、不動産ナビゲーターの渕ノ上弘和さんが解説します。港区港南に建設中の「リビオタワー品川」(2024年9月 筆者撮影)○有明「有明」は、国家戦略特区の有明ガーデンを軸にした「シティタワーズ東京ベイ」の流通価格の好調な価格上昇が地価の上昇を押し上げ、東京都・住宅地の基準地価上昇率でトップ5に入りまし