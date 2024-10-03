プロ野球・阪神の岡田彰布（あきのぶ）監督（６６）が今季限りで退任することが、わかった。球団関係者が明らかにした。今季、球団初のセ・リーグ連覇を逃し、２位が確定。後任には球団ＯＢの藤川球児氏（４４）が候補に挙がっている。２００４〜０８年に阪神の監督を務めた岡田監督は２２年オフ、２度目の監督に就任。昨季は自身が率いた０５年以来１８年ぶりのリーグ優勝を果たし、３８年ぶりの日本一を達成した。岡田監督