石破首相神戸学院大の上脇博之教授は3日、自らが代表の政治団体が開催した政治資金パーティーを巡り、政治資金収支報告書に収入を少なく記載したとして、石破茂首相のほか、政治団体の会計責任者ら4人に対する政治資金規正法違反容疑での告発状を東京地検に出したと明らかにした。告発状によると、石破氏や鴨下一郎元衆院議員が代表を務めた政治団体「水月会」は2019〜21年に開いた政治資金パーティーで、別の政治団体から計13