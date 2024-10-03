【モデルプレス＝2024/10/03】グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が2日、メンバーの個人Instagramアカウントの開設を発表した。【写真】Kep1erメンバーのインスタ“お揃い”初投稿◆Kep1erメンバー個人インスタ開設グループの公式X（旧Twitter）では、各メンバーのInstagramアカウントを紹介。ユジン（YUJIN／＠utokki_u）、シャオティン（XIAOTING／＠whosxiaoting_）、チェヒョン（CHAEHYUN／＠iioflhyun）、ダヨン