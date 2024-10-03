突然ですが「必定」という漢字、読めますか？正しく読めないと恥ずかしい言葉です。気になる正解は…正解は「ひつじょう」でした！わかりましたか？次回の漢字クイズもお楽しみに！【難読漢字】「彳む」の読み方、ご存知ですか？ 驚きの読み方と意味