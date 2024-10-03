マスコミ倫理懇談会全国大会であいさつする下野新聞の若菜英晴社長＝3日午前、宇都宮市新聞社や放送局などでつくるマスコミ倫理懇談会の第66回全国大会が3日、宇都宮市で始まった。テーマは「もう一度問い直す私たちの原点」。人権や災害などの課題について、報道の在り方が議題となる。開催地を代表し、下野新聞の若菜英晴社長は「誰もが情報の発信者となり、虚実ない交ぜの情報が拡散する混沌とした状況だ。マスコミの立ち