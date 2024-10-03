2019年（平31）3月に解散した3人組ボーカルユニットKalafinaが3日、復活を正式に発表した。発表を受けて、初代のプロデューサーを務めた作曲家の梶浦由記氏が同日、Xで「Kalafinaさんについて」と題した声明を発表した。その中で「この度、Kalafinaさんのライブ開催が発表されたことにつきまして、私の方にもお問い合わせをいただいておりますが、私梶浦由記は今回の公演に一切関与しておらず、またそれ以前に今回の公演開催につい