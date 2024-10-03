今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ポケモン】ポケプラクイックのフシギダネを飾るためのジオラマを作ってみた！【ジオラマ】』というしらいしさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ジオラマは作っていて飽きないですね(/・ω・)/投稿者のしらいしさんが、100均セリアで購入したクリアケースを使ってポケモンのジオラマを作ります。まずは厚紙をマスキングテープで仮止めし、土台の形に合わせ