JR九州によると、3日午前10時27分ごろ、鹿児島線下り列車(折尾午前10時2分発二日市行き)の乗客が急病になり、東福間駅（福津市東福間1306-1）で救護した。この影響で同10時45分現在、同線折尾〜二日市で遅れが出ている。