新潟県三条市でデザイン業やWEBサイト制作を手がけるmuku.が新潟地裁三条支部から破産開始決定を受けたことが分かりました。民間の信用調査会社・東京商工リサーチ新潟支店によりますと、muku.は2013年7月に設立された事業体で、デザインやWEBサイト制作などを主体に、プリザーブドフラワーの販売なども手掛けていました。また、テレワークの導入・活用を進め、2021年には総務省が実施している「テレワ&#1