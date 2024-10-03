千葉・野田市で、手の一部がない猿の目撃情報が相次ぎ、市や警察は目撃しても近づかないよう呼びかけています。2日午前9時半頃、野田市のゴルフ場近くで猿を目撃したとの通報があり、その後も野田市内で猿の目撃情報が相次ぎました。また、3日午前8時半頃にも猿を目撃したとの通報が2件相次ぎました。目撃されたのは体長約60cmの同じ猿とみられ、手の一部がないということです。市や警察では、猿を目撃しても近づかないよう呼びか