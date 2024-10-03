「ヒトラーの子どもたち」と呼ばれる人たちがいる。ナチス・ドイツの「生命の泉（レーベンスボルン）計画」のもと、ドイツ兵との間に生まれ、「望ましい見た目を持つ」として選別された子どもたちのことだ。強制的に実親から引き離され、不遇な人生を余儀なくされた被害者たちが声を上げ始めている。【動画】カーリさんが自らの出自を知ったのは64歳のときだったアイルランドに住むカーリ・ロースヴァルさん（80）もその一人。