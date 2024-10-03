お笑いコンビ・マテンロウのアントニーが9月21日、公式YouTubeチャンネル『それいけ!アントニーチャンネル』を更新。Netflixシリーズ『地面師たち』のオファー時を振り返った。○『地面師たち』出演は「マジで気が重くて…」アントニー不動産詐欺をテーマにした、Netflixシリーズ『地面師たち』。綾野剛と豊川悦司がダブル主演を務めている同作で、アントニーは、北村一輝演じる情報屋・竹下の子分・オロチを演じている。“演技が