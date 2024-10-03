坂出市林田町午前0時過ぎ 2日夜、香川県坂出市の住宅で火事があり、この家に住む3人が救急搬送されました。全員、意識があるということです。 2日午後10時50分ごろ、坂出市林田町の住宅が燃えていると、住人から119番通報がありました。 消防が約3時間半後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅1軒が全焼しました。 この家に住む男性（66）とその妻（66）、母親（88）の3人が煙を吸ったとして救急搬送さ