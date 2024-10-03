東京時間10:36現在 ＮＹ原油先物NOV 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝70.91（+0.81+1.16%） NY市場はイスラエルの報復見送り観測などもあり上昇一服となったが、時間外で再び警戒が強まっちエル。