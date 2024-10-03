東京時間10:37現在 東京金先物AUG 25月限（TOCOM） 1グラム＝12605.00（+328.00+2.67%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2677.20（+7.50+0.28%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 円安とNY金の上昇両面から強い