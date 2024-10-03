豪ドル下落、香港株が7日ぶり反落でドル円上昇一服 香港株が7日ぶりに反落、あすの米雇用統計を前にいったん利益確定の売りに押されているもよう。香港株安を受け豪ドルが下落、対ドルで0.3%安。豪ドル円は101円台を割り込んでいる。オフショア人民元は対ドルで下落に転じている。ドル円の上昇も一服。もっともハト派とされる日銀の野口委員の発言には特に反応は見られない。