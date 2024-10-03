USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK15.497.7612.728.52 1MO12.736.3011.697.45 3MO12.106.6911.107.78 6MO11.086.3910.527.60 9MO10.596.3910.217.61 1YR10.316.4510.057.68 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK13.0811.719.32 1MO12.1810