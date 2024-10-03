元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が3日までに自身のSNSを更新。27日投開票の衆院選での野党間の連携について言及した。立憲民主党の野田佳彦代表は3日、国民民主党の玉木雄一郎代表、日本維新の会の馬場伸幸代表とも会談し、自民、公明両党の過半数割れを目指し、野党間の連携を提案する見通し。野田氏は、自民党の派閥裏金事件に関与した議員の選挙区で野党の対抗馬を一本化したい考え。これまで馬場氏は一定の理解を