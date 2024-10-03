北海道・知床半島沖で２０２２年４月、観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」（乗客乗員２６人）が沈没した事故で、国土交通省は３日午前、再発防止策の実施状況などを確認し、専門家の助言を受ける「知床遊覧船事故対策フォローアップ委員会」の第２回会合を開いた。国交省は事故を受け、２２年１２月に再発防止に向けた６６項目の対策をまとめた。会合では、これまで３５項目だった実施中・実施済みの対策について、▽事業許可