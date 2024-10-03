麻雀プロ団体・最高位戦日本プロ麻雀協会の最高峰タイトル「最高位」の決定戦進出を争うA1リーグの第11節が10月2日に行われ、c卓（4人打ち）は村上淳が卓内トップを取り、トータルでも暫定首位に浮上した。【映像】最高位戦の雀士も多数出場する「Mリーグ」プロ麻雀リーグ「Mリーグ」赤坂ドリブンズでもプレーした村上は、1回戦は坂本大志が親番で連続加点。そのまま突き放されたが、南2局に鈴木優からリーチ・平和・三色同順・