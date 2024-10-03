かまいたち（山内健司、濱家隆一）が“ガチ”でいろいろなことに挑戦する『かまいガチ』。10月2日（水）の同番組では、第2回「でな、話はここからやねん」の後半戦が放送された。笑い話からスタートし「でな、話はここからやねん」をきっかけに怖い話へと急展開し、2つの話のギャップで競い合うこの企画。今回スタジオには、小籔千豊、ガクテンソク奥田、デニス植野、そして前回優勝した好井まさおが集結し、鳥肌トークを繰り広げ