プロ野球阪神の岡田彰布監督（６６）が今季限りで退任することが３日、関係者の話で分かった。今年が２年契約の最終年で去就が注目されていた。後任候補には、球団本部付スペシャルアシスタントの藤川球児氏の名前が挙がっている。岡田氏は昨季、１５年ぶりに阪神の監督に復帰。チームを１８年ぶりのリーグ優勝と３８年ぶりの日本一に導いた。球団初の連覇を目指した今季は終盤まで巨人と激しい優勝争いを演じたが、９月２８日