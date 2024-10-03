■オンとオフでまったく違う表情を見せるBTSジョングク 【動画】大舞台を終えた直後、満足そうに目を閉じるBTSジョングク BTSのJUNG KOOK（ジョングク）の姿を追ったドキュメンタリー映画『JUNG KOOK：I AM STILL』の最新映像が公開された。ジョングクがアメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアでライブをする様子や、ベッドでくつろぐ姿が盛り込まれ、話題を集めている。 『JUNG KOOK：I AM STILL』は、ジ