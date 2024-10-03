■乃木坂46遠藤さくら、萌え袖×鎖骨＆肩出しニット姿も披露 【動画】彼女感たっぷりの寝起き動画を公開した乃木坂46遠藤さくら 乃木坂46の遠藤さくらが、本日10月3日に23歳の誕生日を迎えた。これを祝して『TRIANGLE magazine』の公式X（旧Twitter）では、遠藤のメイキング動画を連続投稿された。 10月29日発売の『TRIANGLE magazine 03』で、与田祐希、小川彩と共にソロ表紙を飾る遠藤。「遠藤さくらさん、お誕生日おめでとう