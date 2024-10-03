【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■はしメロ、3マンライブイベント『The Thrill』に出演決定！ はしメロが、10月4日に「かわいいkm」を配信リリースし、MVも同日20時にプレミア公開されることが決定した。 新曲「かわいいkm」は、CANMAKE TOKYO“メタルックマスカラ”タイアップソングとして、はしメロが書き下ろした楽曲。 本楽曲は小説投稿サイト、monogatary.comでCANMAKE TOKYOから発売されているメタルックマ