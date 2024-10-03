3日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝146円80銭前後と、前日午後5時時点に比べ2円78銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝162円04銭前後と2円67銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース