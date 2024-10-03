ディリゲントは、Reveal Soundのソフトウェア・シンセサイザー「Spire」を2024年10月15日23:59まで60％オフで提供するオータムセールを実施している。ソフトウェア・シンセサイザー「Spire」を60％オフで提供する今回のオータムセールは、ポップなPluckサウンドから、パワフルなSuper Sawサウンドまで、豊かなサウンドメイキングを実現するポリフォニック・シンセサイザー・プラグイン「Spire」を、通常価格から60％オフの12,540円