台湾メディアのTVBS新聞網は3日、台湾の男性インフルエンサーが日本に到着してわずか1日で台湾に引き返したことを報じた。インスタグラムで86万超のフォロワーを持つインフルエンサーの阿楽さんは、このほど投稿した動画で「超クレイジーな決定をしました。私たちは昨日日本に来たのですが、台風の山陀児（18号）が高雄を直撃するので、私たちは急きょ高雄に戻って自宅のベランダを守りたいと思います」と報告した。PRの仕事で9月3