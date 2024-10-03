Image: meanswhile 季節の変わり目ということもあり、晴れたり雨だったりとなんとなく不安定な気候の昨今。今回は、水を“滑らせる”機能を持ったミリタリーウエアをご紹介します。「蓑」をヒントに水を“滑らせる”という新発想 Image: meanswhile meanswhileの「MINOTECH® Fatigue Field Parka（Sage Green）」69,300円（