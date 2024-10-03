JRAは3日、2025年度調教師免許試験（新規）および騎手免許試験（新規）第1次試験の合格者数を発表した。調教師免許試験は23人、騎手免許試験は該当者なしだった。調教師免許試験は第2次試験が11月26、27日、合格発表予定日が12月5日となっている。