NTT ExC(エクシー)パートナーが主催する「防災士育成研修」が、11月14日・15日の2日間、宮城県東松島市の防災体験型宿泊施設「KIBOTCHA(キボッチャ)」にて開催される。NTT東日本 宮城支店 ビジネスイノベーション部 まちづくりコーディネート担当 担当部長の長屋洋平氏(左)と貴凛庁 マネージャーの西舘保宗氏(右)「防災に関する知識と実践力を身につけた、防災リーダーとなりえる人」に対して日本防災士機構(NPO法人)が認定する資