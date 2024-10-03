Marta Nogueira[リオデジャネイロ ２日 ロイター] - ブラジル資源大手バーレのグスタボ・ピメンタ新最高経営責任者（ＣＥＯ）は２日、同社が主要な産業用金属である銅の生産で競合他社に後れを取っていると認めた上で、生産拡大を目指す方針を明らかにした。同社は鉄鉱石生産が世界トップで、銅やニッケルなどのベースメタル事業も手がけている。最高財務責任者（ＣＦＯ）からＣＥＯとなったピメンタ氏は、１日の就任後初めて