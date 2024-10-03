グリズリーズキャンプに参加中北米プロバスケットボールNBA）のグリズリーズとキャンプ招待契約にあたる「エグジビット10」を結んだ河村勇輝は、1日（日本時間2日）からキャンプに参加。正式契約を勝ち取るために日々アピールを続けているが、そんな河村の取材対応に対し、米記者からは称賛の声があがっている。たどたどしくも堂々とした受け答えで、記者を感心させた。グリズリーズ公式サイトのマイケル・ウォレス記者は自