[ロンドン ２日 ロイター] - スイスのＵＢＳは、低迷するユーロ圏の成長が回復しない場合、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は政策金利を１％まで引き下げなければならない可能性があるとの見方を示した。独２年債利回りは現在の２．０４％から年内に１．５％まで低下すると予想。従来見通しの１．８％から下方修正した。ＵＢＳの欧州金利戦略責任者ラインアウト・デ・ボック氏はＥＣＢの金融政策について、今後数四半期で景気が改善し