ハーバード大学の学生であるAnhPhu Nguyen氏とCaine Ardayfio氏が、スマートグラスと顔認証技術を使って道行く人の氏名や電話番号、住所などといった個人情報を開示していくデモンストレーションを公開しました。I-XRAY - Google ドキュメントhttps://docs.google.com/document/d/1iWCqmaOUKhKjcKSktIwC3NNANoFP7vPsRvcbOIup_BA/College students used Meta’s smart glasses to dox people in real time - The Vergehttps://www.t