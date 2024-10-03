NHK連続テレビ小説『おむすび』場面カット（C）︎NHK 佐野勇斗が初出演するNHK連続テレビ小説「おむすび」の第４回が10月3日に放送された。翔也（演・佐野勇斗）と結（演・橋本環奈）が偶然の再会をし、初回では、名前を伝え合っていなかった２人が、初めてここで自己紹介をする。佐野は、俳優10年目でNHK連続テレビ小説に初出演。福岡西高校に野球留学中の高校球児、四ツ木翔也を演じる。四ツ木という姓と眼